İzmit Belediyesi, başlattığı proje ile topladığı elektronik atıkların gelirini 2 SMA'lı çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktardı.
İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Exitcom Recycling ile birlikte anlamlı bir kampanyaya imza attı. "SMA'lı çocuklara destek ol" sloganıyla kampanya başlatan İzmit Belediyesi, toplanan elektronik atıkların gelirini 2 SMA'lı çocuğun tedavisi için valilik izni ile başlatılan kampanyaya aktardı. İzmit Belediyesi kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM'lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında topladığı elektronik atıkları değerlendirdi. Kampanya süresince toplamda 10 ton elektronik atık toplandı. Toplanan atık karşılığında elde edilen gelir 2 SMA hastası çocuğun tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına aktarıldı. - KOCAELİ
Pakistan'da yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, Ulusal Meclis'te önde götürüyor. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde ise PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum var. Sind eyalet meclisinde ise PPP önde görülüyor. Seçim sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.
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Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi Elektronik Atıklarla SMA'lı Çocuklara Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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