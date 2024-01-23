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İzmit Belediyesi, Yeni Yıldan Bir Dileğim Var standıyla vatandaşların dileklerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Yeni Yıldan Bir Dileğim Var standıyla vatandaşların dileklerini gerçekleştiriyor

İzmit Belediyesi, yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurduğu 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' standında topladığı vatandaşların dileklerini gerçekleştirerek onları mutlu ediyor. Belediye, dilek kutusuna bırakılan mesajları inceleyerek gerçekleştirilebilecek dilekleri belirliyor ve sürpriz ziyaretlerle vatandaşların yeni yıl dileklerini yerine getiriyor. Bu sayede vatandaşlar hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşarken, İzmit Belediyesi yetkilileri de bu duyguya ortak oluyor.

İzmit Belediyesi, Yeni Yıldan Bir Dileğim Var standıyla vatandaşların dileklerini gerçekleştiriyor
23.01.2024 - 15:47,
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Yılbaşı etkinlikleri kapsamında belediye önüne kurduğu 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' standında vatandaşların dileklerini toplayan İzmit Belediyesi, dilekleri yerine getirerek vatandaşları sevindiriyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediye önüne kurduğu 'Yeni Yıldan Bir Dileğim Var' adlı stant ile İzmitli vatandaşların yeni yıldan beklentilerini dilek kutusunda toplamıştı. Vatandaşların kalplerine dokunarak, onların yeni yıla umut ve heyecanla girmesini sağlayan İzmit Belediyesi, dilek kutusuna mesajlarını bırakan vatandaşların dilekleri bir bir gerçekleştiriyor.

MUTLULUK VE ŞAŞKINLIK BİR ARADA

Bir hafta boyunca belediye önünde duran ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dilek kutuları açılarak kendisine ulaşılabilen ve gerçekleştirilmesi mümkün olan dilekler tespit edildi.  Yapılan sürpriz ziyaretlerle vatandaşların yeni yıl dilekleri yerine getirildi. Yeni yıldan dileğini hiç beklemediği bir anda karşılarında gören vatandaşların şaşkınlığını ve mutluğunu gören İzmit Belediyesi yetkilileri bu duyguya ortak oldu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, Yeni Yıldan Bir Dileğim Var standıyla vatandaşların dileklerini gerçekleştiriyor - Son Dakika
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