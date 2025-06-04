İzmit Simidi Tartışması - Son Dakika
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İzmit Simidi Tartışması

İzmit Simidi Tartışması
04.06.2025 14:44
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Vedat Milor'un övgüsüyle gündeme gelen İzmit simidi, gastronomi dünyasında tartışma yarattı.

İzmit simidini, ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'un övgüsüyle yeniden gündemde. Milor, "Ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" dedi. Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise Ankara simidini savunarak tartışmaya renk kattı. İzmit'in simit ustası Çetin Altun, "Vedat Milor yüzde yüz haklı, İzmit simidi özeldir" derken, simidin kökeninin Ankara olduğunu açıkladı. Simit severler de "Simit İzmit'te yenir" diyerek kentin simidine sahip çıktı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekti. Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övdü.

Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise "Ankara simidi" dedi

Bu paylaşım, kısa sürede simit severler arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bazı tüketiciler Milor'un görüşüne katılırken, farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı. Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise "Bence en iyi simit Ankara simidi, kıvamı farklı" diyerek İzmit simidine karşı Ankara simidini savundu.

Vedat Milor, tartışmaların ardından nostaljik bir anısını da paylaştı. Milor, "En iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hala var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?" sözleriyle İzmit simidinin geçmişine vurgu yaptı.

"Simidimizde katkı maddesi yok"

Bu tartışma, sonrası İzmit'in simit üreticileri ve tüketicileri de tartışmaya dahil oldu. İzmit'in simit ustalarından Çetin Altun, yıllardır babasından miras kalan mesleğini büyük bir özenle sürdürüyor. Kara fırında katkı maddesi kullanılmadan simit üreten Altun, "Simidimizde katkı maddesi yok. Sadece maya, tuz ve soğuk suyla yoğuruyor, dinlendiriyor, ardından bağlıyor, açıyor ve kara fırında pişiriyoruz. Bazen müşteriler inanmıyor, 'Neden bu kadar güzel içine ne katıyorsunuz?' diyorlar malzemeyi söylüyorum ancak inanmıyorlar. Ben de sevgimi kattığımı söylüyorum." dedi.

"Vedat Milor, yüzde yüz haklı, İzmit simidi özeldir"

İzmit simidinin tadının başka şehirlerde yakalanamadığını belirten Altun, "Aynı simidi Bodrum'da da yaptık, tutmadı. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama İzmit'teki gibi olmadı. Vedat Milor, yüzde yüz haklı, İzmit simidi özeldir." diye konuştu.

"Bu aslında Ankara simididir"

Altun, simidin kökenine dair de dikkat çeken bir bilgi verdi: "Bu aslında Ankara simididir. Babam ve iki arkadaşı bu simidi 1960'ta Ankara'dan İzmit'e getiriyor. O dönem burada bu simit yokmuş. Ama şimdi gelenler söylüyor, Ankara'da artık böyle yapılmıyor" dedi.

"Simit İzmit'te yenir"

Simidin müdavimleri de görüşlerini dile getirdi. Tamer Karan, "Ülkenin birçok şehrinde simit yedim ama bizimkisi apayrı. Simit İzmit'te yenir" derken, Arif İpek ise "İzmit simidi gibi daha güzel bir simit görmedim. Her yerde simit var ama böyle bir tat yok" sözleriyle kentin simidine duyulan hayranlığı dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Simidi Tartışması - Son Dakika

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