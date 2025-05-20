Jandarma Komutanı\'ndan Sosyal Hizmetler Ziyareti

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Uğur Başkonak, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşme sırasında, kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Albay Başkonak'ın ziyareti, sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalara destek sağlama ve koordinasyonu artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Albay Başkonak'a teşekkürlerini ileterek, kurumlar arası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. - BİLECİK