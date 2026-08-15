Jandarma ve Sahil Güvenlikte Terfi ve Atamalar Resmi Gazete'de

ANKARA (İHA) – Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığında 7 General ve 18 Albay 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi.

Tümgeneraller Ünsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliğe, Tuğgeneraller Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar tümgeneralliğe terfi ettirildi. Albaylar Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz tuğgeneralliğe terfi edildi.

Ayrıca karar ile birlikte, 78 Albay ve Generalin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Kararla, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz Asayiş Başkanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ise Ankara İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin kurtoğlu ve Korgeneral Münir güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ve 12 ilin komutanı Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1 Amiral ve 1 Albay üst rütbeye terfi edildi. Tümamiral Cengiz Fitöz Koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise Tuğamiralliğe yükseltildi. 6 Amiralin görev yeri değiştirildi. Karara göre Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Cengiz Fitöz aynı pozisyon İntibak'a, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral, Ahmet Bahadır, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığına, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığına, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Komutanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğamiral Önder Göksel Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 123 General, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 38 Amiral ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 44 General farklı görev yerlerine atandı.