Kablan'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Kablan'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Kablan\'dan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve gazetecilere teşekkür etti.

09.01.2025 18:24
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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkanı Faruk Bülent Kablan, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak özellikle deprem ve deprem sonrası basın mensuplarının zorlu bir görev üstlendiğine dikkat çekti.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden gazetecileri de rahmetle anan Başkan Kablan, "Basın emekçileri bundan 64 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü diye tabir edilen bu özel gün basın camiamız içerisinde bizler için de anlamı büyüktür. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, esasen ülkemizdeki ve Adıyaman'ımızdaki basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini de sembolize ediyor. Ayrıca 10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor. Bu anlamda asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımız gibi bu depremde kaybettiğimiz birçok gazeteci dostlarımız, arkadaşlarımız ve büyüklerimizin de olması bizleri derinden üzdü. ve yine terör devleti İsrail'in, Gazze'de vahşette sınır tanımayan katliamlarına başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 200 gazeteciyi acımasızca öldürdü. Bu vesile ile hem 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyor ve Filistin'de canice öldürülen gazetecilere başsağlığı diliyoruz. Tüm bu olan bitenlere baktığımız zaman 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin fedakarlık ve azminin yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin de bir sonucudur. Bu fedakarlık ve azim maalesef ölümlere kadar varabiliyor. 11 ili etkileten 6 Şubat depreminin ikinci yılı geride bırakacağız. Depremin ilk anlarından itibaren büyük oranda zarar gören altyapı dolayısıyla vatandaşlarımızın haber alma hakkını teslim etmek için gece gündüz çalışan gazetecilerimiz kendi acıları ve yasını bir kenara koyarak şehrimizdeki son durumu tüm dünyaya aktarmak için mücadele vermesi bir başka kahramanlık hikayesidir. Bu zorlu süreçte muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne kadar tüm departmanlarda çalışan kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başka önemli nokta ise Adıyaman basınının eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleri biz siyasiler son derece kıymetlidir. Gazetecilerimizi, halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve bir yol gibi görüyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Adıyaman basını ile birlikte bu kadim şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman'da görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, basın emekçilerimize başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dolu daha nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kablan'dan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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