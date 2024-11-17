Kadın Çiftçilere Hijyen Eğitimi

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Kars'ta, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" ile kadınlar bilgilendiriliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce merkez Bayraktar köyünde kadın çitçilere yönelik "Büyük Baş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" eğitimi verildi.

Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlanan "Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu"nda kadın çiftçilere modern ve hijyenik süt üretiminin temel ilkelerini anlatılıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, sağım hijyenine yönelik doğru uygulamalar, ekipman temizliği, süt kalitesini artıran yöntemler ve hijyen kurallarının ekonomik katkıları gibi konular ele alınıyor.

Eğitimde katılımcılar sağım ekipmanlarının doğru kullanımı ve temizliği, süt sağımı sırasında hijyen kurallarına uyulması, çiğ süt üretiminde kalite standartlarının korunması ve Hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi konularında bilgi sahibi oluyor.

Tarım İl Müdürlüğü'nce bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS