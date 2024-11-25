Kadına Yönelik Şiddete Dikkat - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddete Dikkat

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat

Aydın'da jandarma, alışveriş merkezinde kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması tanıttı.

25.11.2024 19:40
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinde açtığı stantla hem kadına yönelik şiddete dikkat çekti hem de vatandaşları KADES uygulaması konusunda bilgilendirdi.

Yıl boyunca 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimlerine devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında da Efeler ilçesindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirdi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada stant açılarak, vatandaşlar bilgilendirildi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen ve farkındalık oluşturulan etkinlikte vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı. Etkinlikte kadınlara da KADES broşu hediye edilirken, çocuklara da Jandarma Çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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