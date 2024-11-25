Yerel

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinde açtığı stantla hem kadına yönelik şiddete dikkat çekti hem de vatandaşları KADES uygulaması konusunda bilgilendirdi.

Yıl boyunca 'Kadına El Kalkamaz' mottosuyla kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimlerine devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında da Efeler ilçesindeki bir alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirdi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada stant açılarak, vatandaşlar bilgilendirildi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen ve farkındalık oluşturulan etkinlikte vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı. Etkinlikte kadınlara da KADES broşu hediye edilirken, çocuklara da Jandarma Çocuk dergisi ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN