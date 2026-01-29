Kadınlar matinesi, Şehitkamil\'e renk kattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın daha önce sözünü verdiği Kadınlar Matinesi, ilk kez düzenlenerek büyük bir coşkuya sahne oldu. 2 bini aşkın kadının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, kadınlar doyasıya eğlendi, unutulmaz bir gün yaşadı.

Program boyunca sahne alan orkestra, enerjik performansıyla salondaki coşkuyu zirveye taşırken, DJ performansları ve darbuka show katılımcılara müzik ve ritim dolu anlar yaşattı. Günlük hayatın stresinden uzaklaşan kadınlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirerek gönüllerince eğlendi. Etkinlik süresince katılımcılara popcorn, çiğ köfte, çerez ve cips başta olmak üzere çeşitli ikramlar sunuldu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen Kadınlar Matinesi, hem eğlence hem de sosyal birliktelik açısından büyük beğeni topladı.

"Destekler artarak devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, programda kadınların sosyal hayatta daha aktif, mutlu ve güçlü bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade eden Yılmaz, "Bugün Şehitkamil ilçesinde 2 bin kadınla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda mahallelere gidiyoruz, ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hangi vatandaşın neye ihtiyacı var, kendi gözümüzle görüp yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Umre ve kaplıca müjdesi"

Program sonunda yapılan kura çekimiyle 200 kişiyi Umre'ye götüreceklerini müjdeleyen Yılmaz, "200 kişiyi de Kaplıcaya götürüyoruz. Biz kadınlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Biz geldiğimizden beri kadınlarımızı mahalle mahalle her gün bir yere götürdük. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ukkaşe Türbesi ve Erzine denize götürdük. Biz hiçbir zaman kadınlardan kopmadık. Ailelerden kopmadık. Biz halka sırtını dönen insanlardan olmayacağız. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimat bellidir. Bu talimat doğrultusunda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yılmaz, salonu dolduran katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrılarak, kadınlara gönüllerince eğlenmelerini istedi. - GAZİANTEP