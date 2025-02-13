Kadir Topbaş, Vefatının 4. Yılında Andı

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan merhum Kadir Topbaş'ı vefatının 4. yılında kabri başında andı.

Eski Beyoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş, vefatının 4. yılında unutulmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, anma günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Kadir Topbaş'ın Fatih Camii haziresindeki kabri başına giderek dua etti. Merhum Kadir Topbaş'ın İstanbul'a güzel hizmetlerde bulunan değerli bir isim olduğunu belirten Başkan Güney, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yatsın çünkü İstanbul emin ellerde" dedi. - İSTANBUL