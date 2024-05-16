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Kafkas Üniversitesi'nde 'çoban' krizi

KARS - Kars Kafkas Üniveristesi'nde 'çoban' krizi yaşanıyor. İŞKUR aracılığıyla Veteriner Fakültesi'ne alınan çobanlar, kendilerine mülakatta sorulan 'Kars'ın ilk belediye Başkanı kim? ve Aras Nehri nereden doğuyor?' sorularını cevaplandıramadıkları gerekçesiyle eleniyor.

KAÜ Veteriner Fakültesi için İŞKUR'A başvuru yapılıyor. İŞKUR'a yapılan başvuru sonrası 4 çoban adayı belirleniyor. Daha sonra bu çoban adayları, Noter kurası sonucu mülakata davet ediliyor. Sözlü sınava girmek üzere hak kazanan adaylar, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 'çoban' mülakatına tabi tutuluyor. Ancak YÖK ve üniversite adayları başarısız sayıyor.

Kars'ta yaşanan çoban krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çoban krizini mecliste gündeme getiriyor. Mecliste gündeme gelen çoban krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, KAÜ Veteriner Fakültesi'ne İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların ne kadar süreyle çalışacağı ise bilinmiyor. Kars Kafkas Üniversitesi'ne alınacak olan çobanlar için yeniden mülakat yapılacak mı? Mülakat yapılacak ise çobanlara yine Kars'ın ilk belediye başkanı kim? Sorusu mu sorulacak. Türkiye gündemine gelen Kafkas Üniversitesi'nde çoban krizi ne zaman son bulacak merak ediliyor. Kafkas Üniversitesi yönetimi ise sessizliğini koruyor.