Spastik engelli ayak parmaklarıyla web tasarımı yapıyor - Son Dakika
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Spastik engelli ayak parmaklarıyla web tasarımı yapıyor

27.08.2022 12:50
Spastik engelli ayak parmaklarıyla web tasarımı yapıyor

Kahramanmaraş'ta erken doğum sonrası spastik engelli dünyaya gelen 48 yaşındaki Ahmet Elagöz web tasarımı yapıyor.

Kahramanmaraş'ta erken doğum sonrası spastik engelli dünyaya gelen 48 yaşındaki Ahmet Elagöz web tasarımı yapıyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan her iki elini de kullanamayan Ahmet Elagöz, Orman Bölge Müdürlüğü'nde bilgi işlem bölümünde çalışıyor. Ayak parmaklarıyla bilgisayar kullanan Elagöz kurumun web tasarımını da yapıyor.

Ayak parmaklarıyla yazı yazan Elagöz, üniversite sınavına girerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisat Fakültesi'ni kazandı. Sağlık nedenleri dolayısıyla fakültenin ön lisans bölümünden mezun olan Elagöz daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nde işe başladı.

22 yıl önce başladığı kurumda kurumun web tasarımını yaptığını söyleyen Elagöz,"Doğuştan engelliyim. Şu an çalıştığım kurumda bilgi işlem bölümünde çalışıyorum. Bilgisayarla alakalı her türlü işi yapıyorum. Daha çok grafik ve tasarım alanında ilerliyorum. Engelimden dolayı ellerimi kullanamıyorum. Ayaklarımı kullanarak işlev yapıyorum. Üniversite okurken de kalem, defter kullanmak için ayaklarımı kullandım. Kendimi her alanda geliştirmeye çalışıyorum. Grafik tasarımları, animasyonlar, web tasarım, afiş gibi bir çok özellikle uğraşıyorum. İşimi yaparken aşk ile yapıyorum. Hiç sıkılmıyorum, üşenmiyorum, zoruma hiç gitmiyor aksine severek yapıyorum. Anne babasıyla yaşayan engelli bireyler eve bağlı olmasınlar evden dışarı çıksınlar bir şeyler yapsınlar kendilerini mutlu etsinler. Engellilere engelli gözüyle bakılmasın engelsiz olarak bakılsın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spastik engelli ayak parmaklarıyla web tasarımı yapıyor - Son Dakika

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