Kahramanmaraş'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kahramanmaraş\'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde 5 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlar uyarıldı.

04.05.2024 16:33  Güncelleme: 16:37
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada,5 Mayıs Pazar günü Onikişubat, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca sağanak yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için her türlü tedbirlerin alındığı ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153'ten Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaşabilecekleri belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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