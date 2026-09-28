Kahramanmaraş'ta ikiz kardeşler Çanakkale'de birlikte askerlik için uğurlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ikiz kardeşler Çanakkale'de birlikte askerlik için uğurlandı

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Kahramanmaraş\'ta ikiz kardeşler Çanakkale\'de birlikte askerlik için uğurlandı
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20 yaşındaki ikiz kardeşler, Çanakkale'de birlikte askerlik yapacak. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Göllü Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Kahramanmaraş'ta ikiz kardeşler, vatani görevlerini birlikte yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çanakkale'de askerlik yapacak ikizler için mahallelerinde asker eğlencesi düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 20 yaşındaki ikiz kardeşler Osman ve Orhan Topuz, askerlik görevlerini Çanakkale'de birlikte yapacak. İkiz kardeşler için Dulkadiroğlu İlçesi Göllü Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi. Düzenlenen eğlencede davul ve zurna eşliğinde halaylar çekilirken, ailesi ve arkadaşları da ikiz kardeşlerin askerlik heyecanına ortak oldu.

Berberlik mesleğini yapan Osman Topuz, asker eğlencesinin bir gelenek olduğunu belirterek, "Her kardeşimiz bu tür eğlenceler düzenler. Ben de bugün kardeşim ikizim ile birlikte bir eğlence düzenledik. Sistem üzerinde ikiz kardeş olarak görünenler otomatik olarak aynı yerde askerlik yapıyorlar" dedi.

Oto tamircisi Orhan Topuz ise, "İkiz kardeşimle birlikte asker eğlencesi düzenledik. Allah izin verirse Çanakkale'ye gideceğiz. Her Türk evladı gibi biz de görevimizi gururla gidip yapacağız" diye konuştu.

Baba Kerim Topuz da, oğulları için asker eğlencesi düzenlediklerini kaydederek, "İkizlerimin asker eğlencesinde ikisini bir askere uğurlayacağız. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Allah herkese yaşatsın bu duyguyu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşDulkadiroğluÇanakkaleGüncelYaşamYerelSon Dakika

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