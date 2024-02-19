Kahramanmaraşlı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğrafladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraşlı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğrafladı

Kahramanmaraşlı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğrafladı

Muhammed Hamza Doğrul, deprem sonrası çektiği fotoğraflarla Atatürk Üniversitesi'nde sergi açtı.

19.02.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden kurtulan üniversite öğrencisi Muhammed Hamza Doğrul, afetin izlerini çektiği fotoğraflarla anlattı.

Muhammed Hamza Doğrul, Atatürk Üniversitesi'nin "Toplumsal Duyarlılık" projesi kapsamında açtığı sergide deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek istedi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Hamza Doğrul (24), tatil için gittiği Hatay'ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde depreme yakalandı. Muhammed Hamza Doğrul, deprem esnasında dışarı kaçmak yerine yatağının yanında "çök, kapan, tutun" yaparak bekledi ve sarsıntıda üzerine düşen dolaplardan yara almadan kurtuldu.

Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan Muhammed Hamza Doğrul, daha sonra fotoğraf makinesiyle deprem sonrası manzaraları ve yaşamları fotoğrafladı. Akrabalarını ve birçok arkadaşını depremde kaybeden Muhammed Hamza Doğrul, depremin acı izlerini aktarmak için Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 47 fotoğraftan oluşan "6 Şubat Deprem Felaketi" sergisi açtı. Muhammed Hamza Doğrul, yaşadıkları nedeniyle büyük acılar çektiğini belirterek,"Orada çok şükür bana bir şey olmadı, sağ salim çıktım ama akrabalarım ve arkadaşlarım ile aileleri enkaz altında kaldı. Kimisi hayatını kaybetti ve bunlar beni çok etkiledi. Orada çektiğim fotoğrafları desteklemek için çerçeveler kullandım. Oradaki ihmalleri göstermek amacıyla yaptım. Fotoğrafları özellikle yıkımın çok olduğu yerlerde çektim. İnşallah bundan ders çıkarırız ve bir daha yaşamayız" dedi.

Enkazdan topladığı eşyaları da sergisinde sanat eseri olarak kullandığını anlatan Muhammed Hamza, sergilenen fotoğraflar arasında Hatay'ın depremden önce ve sonrasındaki halini konu edinen panoramik iki fotoğrafın da olduğunu belirtti. Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Basri Gençcelep de fotoğrafların sanat ve sosyal sorumluluğun birleşimi anlamında önemli olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş, Deprem, Sanat, Doğal Afetler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraşlı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğrafladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraşlı üniversite öğrencisi depremin izlerini fotoğrafladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement