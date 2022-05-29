Kaldırım işgali yapan esnafa denetim - Son Dakika
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Kaldırım işgali yapan esnafa denetim

29.05.2022 12:02
Kaldırım işgali yapan esnafa denetim

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Havaların ısınmasıyla birlikte teşhir ile satış ürünlerini iş yerlerinin önüne çıkararak yayaların yürümesine engel olan esnaflar denetlendi. Zabıtalar, kaldırımları işgal eden esnafları ikaz ederek, kaldırımların normale dönmesini sağladı.

Ekipler, kaldırım işgaline izin vermeyeceklerini belirterek, denetimlerin süreceğini kaydetti. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Teşhir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kaldırım işgali yapan esnafa denetim - Son Dakika


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