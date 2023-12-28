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Karabağlar'da yılbaşı denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Karabağlar'da yılbaşı denetimleri sürüyor

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini artırdı. Ekipler, fırın, pastane, kuruyemişçi ve pazar yerlerinde hijyen, gramaj, etiket kontrolü, tartı denetimi ve ruhsat kontrolü yapıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan ekipler, denetimleri yılbaşı günü ve sonrasında da sürdürecek.

Karabağlar\'da yılbaşı denetimleri sürüyor
28.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:31
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Karabağlar'da yılbaşı denetimleri sürüyor.

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini artırdı. Ekipler, özellikle fırın, pastane, kuruyemişçi ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştiriyor. İşletme ve pazaryerlerinde hijyen, gramaj, etiket kontrolü, tartı denetimi yapan ekipler aynı zamanda ruhsat kontrolü gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de dikkatle alan ekipler, denetimlerini yılbaşı günü ve sonrasında da sürdürecek.

Kaynak: ANKA
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