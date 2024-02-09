Karabük Valisi Mustafa Yavuz, şehit Jandarma Komando Er Musa Ceylan\'ın ailesini ağırladı

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Musa Ceylan'ın ailesini ağırladı.

Vali Mustafa Yavuz, 3 Mayıs 2000 tarihinde Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Musa Ceylan'ın Annesi Saime Ceylan ve Kardeşi Yunus Can Ceylan'ı makamında misafir etti.

Ziyaretleri için Saime ve Yunus Can Ceylan'a teşekkür eden Yavuz, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aileleri bizlere birer emanettir. Bugüne kadar her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK