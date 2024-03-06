Karadeniz'deki üniversitelerin birincileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında yarıştı - Son Dakika
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Karadeniz'deki üniversitelerin birincileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında yarıştı

Karadeniz\'deki üniversitelerin birincileri Kur\'an-ı Kerim\'i güzel okuma yarışmasında yarıştı

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 15 üniversitenin birincileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda yarıştı. Yarışmada, öğrencilerin tilavetleriyle gönüllerin ve kulakların pası silindi. Karabük Üniversitesi'nden Mücahit Melih Dağdelen birinci oldu.

06.03.2024 15:07
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Karadeniz'deki 15 üniversitenin birincilerinin yarıştığı "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda öğrenciler tilavetleri ile hem gönüllerin hem de kulakların pasını sildi.

İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri öğrencilerinin yarıştığı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi iş birliği ile düzenlenen "İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Karadeniz Bölgesi Finali", OMÜ İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Hasan Katipoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı. Program, kura çekimi öncesi protokol konuşmaları ile başladı. Programın açılışında konuşan OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir, öğrencilere başarılar diledi.

Güzel okuma yarışmasında esas olan olan şeyin sözü yükseltmek ve söze değer kılmak olduğunu belirten OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Kur'an-ı Kerim'i yarışmanın nesnesi olarak değil de hayatımızı güzelleştirme ve hayatımızı anlamlandırma noktasında bizleri teşvik eden, yolumuzu kolaylaştıran bir etkinlik olarak algılamamız gerekiyor. Anadolu kültürünün Kur'an-ı Kerime yaklaşımına baktığımızda çocukken kurslarda Kur'anın nasıl tutulacağı ve nasıl taşımamış gerektiği öğretilir. Bu bir irfandır. İslam medeniyetinin tamamını buradaki değer ortaya koyuyor. Kur'ana ne kadar saygı gösterirsen o kadar istifade imkanın olur. Saygı göstermediğiniz birisinden itaat bekleyemezsiniz ve onun üzerinden kendinizi şekillendiremezsiniz. Kur'ana tabii olanlara ise sözü söyleyeni aşağılayamazsınız. Bu Kur'anın anlattığı ahlaka aykırı olan bir şeydir. Dinin kurucu metinlerini sizin nasıl anladığımız çok önemli. Zikirle, elemle ve alemle hayatınızın her anında kendisiyle ilişik yaşamalıyız. Metinlerle ilişkilerimiz ne kadar dinamikse ve metinleri öğretenlere saygı ne kadar yüksekse üretme becerisi o kadar yüksek demektir. Üretmek sadece metin ya da kitap yazmak değildir, insan yetiştirmek üretkenliğin en büyüğüdür. Burada bu yarışmayı sözün yükseltilmesi olarak görmek gerekiyor. Bu söz Allah'ın kelamı, her birinizin bu sözlerde çabası var. Esas olan da bu çabanın takdiri. Ümit ediyorum güzel okuma çabanız gibi onunla güzelleşme noktasında da çabalarınız olur" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından ilk önce jüri üyeleri takdim edildi. Jüri, yarışmanın kurallarını katılımcılar ile paylaştı. Sonra belirlenen kurallar çerçevesinde kura çekimine geçildi. Yarışmada Amasya Üniversitesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1'incisi Tufan Kaya, Artvin Çoruh Üniversitesi 1'incisi Miraç Gökkaya, Bolu Abant Baysal Üniversitesi 1'incisi Talha Köçer, Düzce Üniversitesi 1'incisi İbrahim Talu, Giresun Üniversitesi 1'incisi Halit Nuri Kılıç, Gümüşhane Üniversitesi 1'incisi Berzah Atabek, Hitit Üniversitesi 1'incisi Tayyip Erci, Karabük Üniversitesi 1'incisi Mücahit Melih Dağdelen, Kastamonu Üniversitesi 1'incisi Taha Kanbolat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1'incisi Orifkhon Salimov, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1'incisi Yakup Taşgit, Sinop Üniversitesi 1'incisi Rahmi Satılmış, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1'incisi Akif Kılıç, Trabzon Üniversitesi 1'incisi Yasin Enes Günkaya ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1'incisi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 1'incisi Ahmetcan Keskin yarıştı. Birinciler, Karadeniz Bölgesi 1'incisi olmak için okuyacakları sureleri ve sıralarını çektiler. Adaylar çektikleri sıraya göre kendilerine çıkan sureleri güzel okumak için yarıştılar.

15 birincinin tilavetinin ardından jüri üyeleri Karadeniz Bölgesi üniversiteleri arasında Kur'an-ı Kerim-i En Güzel Okuma Yarışması 1'incisi 95 puan ile Karabük Üniversitesi'nden Mücahit Melih Dağdelen, 2'ncisi 94 puan ile Düzce Üniversitesi'nden İbrahim Talu ve 3'üncüsü de 92,9 puan ile Giresun Üniversitesi'nden Halit Nuri Kılıç olarak açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karadeniz'deki üniversitelerin birincileri Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında yarıştı - Son Dakika

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