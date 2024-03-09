Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi

Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi

Karaman Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Mümine Hatun Çarşısı, düzenlenen törenle açıldı. Çarşı, Karamanlı kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satış yapabileceği bir platform olarak hizmet verecek.

09.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Belediyesi'nin önemli projelerinden biri daha hizmete girdi. Karamanlı kadınları desteklemek amacıyla yapılan Mümine Hatun Çarşısı, düzenlenen törenle açıldı.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, hem Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hem de hanımların evlerinde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı'nda sergileyip satışa sunabileceği belirtildi. Karaman Adliyesi arkasındaki alanda yer alan çarşı, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın katılımıyla hizmete girdi. Başkan Savaş Kalaycı, "Burada güzel bir el emeği göz nuru çarşısı oluşturduk. Bu çarşıda hanımlarımız, el emeğiyle ürettikleri değerli ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlayabilecek. Biz hanımefendilerin her zaman yanındayız. Onları destekleme konusunda örnek adımlar attık, atıyoruz ve inşallah çok daha güzellerini de atmaya devam edeceğiz. Buraya tüm hanımlarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Mümine Hatun Çarşısı, Karaman'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından Başkan Kalaycı, çarşıdaki stantları gezdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman Belediyesi, Karaman, Yerel Haberler, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:05 Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
15:33 Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:40 Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 15:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement