Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı Hizmete Girdi

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Karaman Belediyesi'nin önemli projelerinden biri daha hizmete girdi. Karamanlı kadınları desteklemek amacıyla yapılan Mümine Hatun Çarşısı, düzenlenen törenle açıldı.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada, hem Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hem de hanımların evlerinde ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin, Karaman Belediyesi Mümine Hatun Çarşısı'nda sergileyip satışa sunabileceği belirtildi. Karaman Adliyesi arkasındaki alanda yer alan çarşı, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın katılımıyla hizmete girdi. Başkan Savaş Kalaycı, "Burada güzel bir el emeği göz nuru çarşısı oluşturduk. Bu çarşıda hanımlarımız, el emeğiyle ürettikleri değerli ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlayabilecek. Biz hanımefendilerin her zaman yanındayız. Onları destekleme konusunda örnek adımlar attık, atıyoruz ve inşallah çok daha güzellerini de atmaya devam edeceğiz. Buraya tüm hanımlarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Mümine Hatun Çarşısı, Karaman'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Açılışın ardından Başkan Kalaycı, çarşıdaki stantları gezdi. - KARAMAN