Karaman\'da 23 Araç İçin Teslim Töreni

Karaman'da İl Özel İdaresi hizmetine alınan 23 araç için teslim töreni düzenlendi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende, araçların kent için büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin yalnızca kırsalda hizmet vermediğini aktaran Çiçek,"İl Özel İdaresi, ilçeler, beldeler ve diğer kamu kurumlarının birçok işinde çalışma yapmaktadır. Dolayısıyla altyapısının güçlü olması ilimize hizmet noktasında oldukça önemli. İnşallah kazandırılan bu araçlarımız Karaman'a hizmet edecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam de araçların Karaman için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dua edilip, kurban kesildi.

Törene, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yışdızbaş ve Meclis Üyeleri, daire müdürleri ile davetliler ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı. - KARAMAN