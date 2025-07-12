Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika
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Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni

Karaman\'da Geleneksel Sünnet Töreni
12.07.2025 12:19
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Karaman'da 25 çocuğa sünnet töreni düzenlendi, hediyeler verildi. Vali Çiçekli de katıldı.

Karaman'da Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 529 yıl önce Sultan II. Beyazıt'ın başlattığı sünnet geleneği bu yıl da sürdürüldü. Sünnet edilen 25 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Sultan II. Beyazıt, 1496 yılında Amasya'da kurduğu vakfın hayır şartlarından biri olarak çocukları sünnet ettirmeyi belirlemesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sünnet töreni gerçekleştirildi. Program çerçevesinde sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte ilk olarak Aktekke Camisi'ne geldi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin de katıldığı konvoy oluşturuldu ve Vali Çiçekli'nin TOGG marka makam aracına sünnet olan çocukları bindirdi. Aktekke Camisi'nin önünden başlayan konvoy Karaman Polisevi'nde sona erdi. Polisevi'nde mevlit okutulurken, davetlilere yemek ikram edildi.

"Allah hayırlarını kabul etsin"

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, burada yaptığı konuşmada, "Allah hayırlarını kabul etsin. Vakıf sahiplerine hayır ve şifa olsun. Kardeşlerimize de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu kültürü yaşatmaya ve gelecek nesiller taşımaya devam ediyoruz"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da, "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün himayelerinde bu kültürü yaşatmaya ve gelecek nesiller taşımaya devam ediyoruz. Bu güzel günün hem çocuklarımız hem de aileleri için unutulmaz hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor bu güzel sünnet törenimizin gerçekleşmesinde emeği geçen sayın valimize, sağlık personellerine, tüm mesai arkadaşlarıma ve misafirlerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Program sonunda sünnet olan çocuklara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ile eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika

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