Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisinden gece çalışanlara sahlep ikramı - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, soğuk havalarda gece mesaisinde olan emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve eczacıları ziyaret ederek onlara sahlep ikram etti.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi, soğuk havalarda gece mesaisinde olan çalışanları unutmadı. Gençlik Meclisi Üyeleri; yılın en uzun gecesinde Konya'nın huzuru, emniyeti ve rahatı için görevlerinin başındaki emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve eczacıları ziyaret ederek onlara sahlep ikram etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu güzel ikramı dolayısıyla Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca, soğuk Kış aylarıyla birlikte görevleri başında olan hemşehrilerine sahlep ikram ederek bir geleneği yaşattıklarını ifade etti.

"Hemşehrilerimizle gönül birliğimizi güçlendiriyoruz"

Başkan Kılca, "Geçmişten günümüze bizi biz yapan tüm değerlerimizi Karatay'ımızda yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla da belediyemiz ve hemşehrilerimiz arasındaki gönül bağını daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde görevli arkadaşlarımız dün gece mesaisinde olan emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve eczacılarımıza sahlep ikramında bulundu. Kendilerini tebrik ediyorum. Soğuk havalara rağmen şehrimizin ve vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gayret eden tüm kardeşlerime de kolaylıklar diliyorum" dedi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin sahlep ikramı dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve eczacılar ise soğuk havaların vazgeçilmez içeceği olan sahlep ikramı ile yüreklerinin ısındığını söylediler. İkram için de Karatay Belediyesi'ne ve Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin bütün gönüllülerine teşekkür ettiler. - KONYA