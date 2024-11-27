Kardelen Kestane Şekeri Heykel\'de Açıldı

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Bursa'nın sembol lezzeti kestane şekerini Kardelen 25. şubesini Bursa'nın kalbi Heykel'de, Bursa Valiliği'nin karşısında açarak lezzet tutkunlarına bir adım daha yaklaştı.

Kardelen ve Yaylacık markalarıyla Türkiye'nin dört bir yanına, Cardelion markasıyla ise dünyanın pek çok yerine ulaştıran İlka Şekerleme, 25. şubesini Atatürk Caddesinde açtı. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Kardelen Kestane Şekeri'nin, Bursa'nın geleneksel lezzetini dünyaya tanıtma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurguladı. 60'tan fazla ürün çeşidiyle hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Akgün, "Kestane şekeri dendiğinde akla gelen ilk şehir Bursa'dır. Biz de bu eşsiz lezzeti 30 yıldır dünyanın dört bir yanına ulaştırarak hem şehrimizin hem de ülkemizin adını gururla temsil ediyoruz" dedi.

Tarihi aksta kolay erişim

Yeni şube, Ulu Cami karşısında hizmet veren diğer mağazasıyla birlikte Bursa'nın tarihi ve turistik aksında yer alıyor. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki diğer Kardelen şubesiyle de bu tarihi bölgede müşterilerine daha kolay ulaşma imkanı sunan İlka Şekerleme, Bursa'nın lezzet mirasını koruyarak geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

Hijyen ve kaliteden ödün vermeyen üretim

Akgün, İlka Şekerleme'nin üretim süreçlerinde hijyen ve kaliteye verdiği önemi de dile getirdi. Modern tesislerde üretim yaptıklarını ifade eden Akgün, "Tesisimize giren herkes, hijyen paspası, turnike sistemi ve el dezenfeksiyonu gibi uluslararası standartlara uygun bariyerlerden geçmek zorundadır. Tüm çalışanlarımızın düzenli sağlık kontrolleri yapılır ve üretim süreçlerinde kalite belgelerimizle öncüyüz. Türkiye'de sektörde ilk ISO 22000 ve FSSC 22000 belgelerine sahip olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Yeni şubemiz ile tarihi Bursa'ya daha da yakınız"

Bursa'nın tarihi ve turistik merkezi Heykel'de açılan yeni şube, Atatürk Caddesi'ndeki Tarihi Valilik Binası karşısında Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu yakınındaki konumuyla dikkat çekiyor. Mümin Akgün, "Müşterilerimizin bize daha rahat ulaşabilmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diyerek şubeleşme stratejilerindeki kararlılıklarını ifade etti.

Açılışta Kardelen lezzeti ikram edildi

Yeni şubenin açılışı, firma yetkilileri, çalışanlar ve davetlilerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımcılara Kardelen'in efsanevi kestane şekeri ikram edilirken, açılış büyük ilgi gördü.

Online satışlarla her yerde

İlka Şekerleme'nin ürünlerine sadece şubelerden değil, aynı zamanda www.kardelen.com üzerinden de ulaşmak mümkün. Yurt içi ve dışındaki geniş bayi ağı sayesinde tüketicilere en kaliteli kestane şekerini ulaştırmaya devam eden firma, Bursa'dan dünyaya açılan bir lezzet köprüsü olmayı sürdürüyor. - BURSA