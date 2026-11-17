Arpaçay'da çıkan yangında ahırı, evi ve traktörü zarar gören, 18 büyükbaş hayvanı ile bir atı telef olan yetiştirici Tuncer Güler'e Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'dan geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde meydana gelen yangında büyük zarara uğrayan yetiştirici Tuncer Güler'e destek ziyareti yapıldı.

Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara da sıçradı. Yangında ahır ve ev kullanılamaz hale gelirken, traktör de zarar gördü. Alevlerin arasında kalan 18 büyükbaş hayvan ile bir at telef oldu. Yangın, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiyi büyük zarara uğrattı.

Yaşanan olayın ardından Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, yangından etkilenen yetiştirici Tuncer Güler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette yangının meydana geliş süreci ve neden olduğu zararlar hakkında yetiştiriciden bilgi alan İl Müdürü Enver Aydın, yaşanan kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Üreticinin bu zor süreçte yalnız olmadığını belirten Aydın, İl Müdürlüğünün yetiştiricinin yanında olduğunu ifade etti.

Yangında hem barınma alanlarını hem de geçim kaynaklarını kaybeden Tuncer Güler'e destek mesajı verilirken, yaşanan felaketin ardından üreticinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaşanan elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek yetiştirici Tuncer Güler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.