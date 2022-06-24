Kars'ta AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi - Son Dakika
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Kars'ta AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

24.06.2022 09:11
Kars'ta AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi

Kars'ta Afet gönüllülük sistemine başvuran bin 604 gönüllüden afet eğitimi, çadır kurma eğitiminden, arama kurtarma faaliyetlerine kadar eğitimlerini alan 87 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Kars'ta Afet gönüllülük sistemine başvuran bin 604 gönüllüden afet eğitimi, çadır kurma eğitiminden, arama kurtarma faaliyetlerine kadar eğitimlerini alan 87 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

AFAD Binası'nda yapılan törene Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Cafer Güneş, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve AFAD gönülleri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Ülkemizi ve dünyamızı derinden etkileyen başta can kayıpları olmak üzere sosyal ekonomik ve çok yönlü olumsuz etkilerini çok sık hissettiğimiz afetler artık hayatın bir gerçeği olarak karşımız da duruyor. Ülkemiz bu yönden son 2 yıllık süreç içerisinde maalesef birçok afet türünü yaşadı. Depremler, çığ, yangın, sel afetleri ve şuanda Marmaris'te yaşadığımız orman yangını bizleri yakından etkileyen afetlerde bize düşen bazı sorumluluklar olduğunu ve bu sorumlulukların çok önemli olduğunu unutmamamız gerekiyor. O da şu hepimiz afete hazırlıklı olmalıyız. Toplum olarak bu hazırlıklarımızı en üst seviyede gerçekleştirmemiz ve gerek afet öncesi, gerek afet anında, gerekse afet sonrası her türlü tedbiri almak yönünde gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Bunun için sadece kurumlarımız, bakanlıklar, ilgili kamu kurumları değil, toplum olarak vatandaş olarak inisiyatif almak görev almak çok kıymetlidir" dedi.

Öksüz, "Hepinizi afet gönüllüsü olduğunuz için öncelikle tebrik ediyorum. Aldığınız eğitimden dolayı başarılar diliyorum. Bu eğitimlerle birlikte inşallah hiç yaşanmamasını arzu ettiğimiz ama vuku bulduğunda da bütün toplumumuza afet zedelerimize de yardım sağlama yönünde gayretlerinizin çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Afet gönüllülük sistemine başvuran bin 604 gönüllülerimizden 87 arkadaşlarımız artık afet eğitimi aldı. Çadır kurma eğitiminden, arama kurtarma faaliyetlerine kadar eğitimlerini aldılar. 205 gönüllümüzde sistem üzerinden afet eğitimini tamamladı. Bunlar da daha sonra saha eğitimlerini alarak afetlere hazırlık ordusunda elimizi kuvvetlendirmiş olacağız" diye konuştu.

Destek ekiplerine de seslenen Öksüz, "Bir yandan da yerel destek ekiplerimiz de afetlerde bizim daha hızlı, daha etkin müdahalede bulunma ve afetlere karşı kapasitemizi yükseltme yönünde atılmış adımlardan birisi, onlarda tabi belli eğitimler alıyorlar. Afetlere karşı bizlerin yanında, afetlerle mücadele etmek için hazırlık yapıyorlar. 20 tane pilot il seçildi. Türkiye de afetlerle ilgili yerel destek oluşturulması yönünde, bu 20 ilden biride bizim şehrimiz, dolayısıyla 110 kişilik bir ekip oluşturmuş olduk. Bunların bir kısmı belediyemizden, bir kısmı il özel idaremizden, bir kısmı da afet gönüllülerinden oluşuyor. Onlarında hakikaten önemli görevler yapacağını düşündüğümüz, hatta bazı illerde de yapmaya başladığını haber alıyoruz. Önemli bir ekip, önemli bir grup olacak onlar, tabi teçhizatıyla, kılık kıyafetiyle çok önemli bir güç olacaklar. Bu 20 il içerisinde bulunduğumuzdan dolayı İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AFAD gönüllerine kimlik kartları ve sertifikaları verildi. Veli Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra AFAD gönülleriyle bir da hatıra fotoğrafı çekildi. - KARS

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Erzincan'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri çocuk 5 kişi yaralandı Erzincan'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, biri çocuk 5 kişi yaralandı Kars'ta 87 AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı Kars'ta 87 AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı
Kaynak: İHA

Türker Öksüz, Kars, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta AFAD gönüllülerine sertifikaları verildi - Son Dakika

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