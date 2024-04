Kars\'ta Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı

Yerel

Kars'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, "Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan, tarihi başarıyla dolu Türk Polis Teşkilatımız 179 yıldır büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı canı pahasına mücadele etmeyi kendisine vazife edinerek, suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılmasında görevinin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle her geçen gün kendini geliştirip yenilemektedir" dedi.

Saka, "Kurulduğu günden bugüne hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve üstün görev anlayışını her koşulda gözeten, demokratik toplum düzeninin devamını ilke edinen, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin üstlendiği her görevi başarıyla yerine getiren emniyet teşkilatımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde görev yapan personellerimiz başta olmak üzere ülkemizin her köşesinde bu onurlu görevi büyük bir özveri ile yerine getiren tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü ve mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, teşkilatımızın tüm çalışanlarına aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikler çerçevesinde daha sonra Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Milletvekili Adem Çalkın ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı.

Düzenlenen törene Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Muhsin Ağçay ve polis memurları katıldı. - KARS