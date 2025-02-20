Kars'ta Uçak Seferleri İptal

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Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kars'a gelmesi beklenen uçak seferlerinin çoğu iptal edildi.

Kentte kötü hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte İstanbul, Ankara ve İzmir'den Kars Harakani Havalimanına gelmesi planan 4 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edilirken, vatandaşlar ise hava alanından geriye dönmek zorunda kaldı. Kentte kar ve tipi devam ediyor. - KARS