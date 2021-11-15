Kars'ta yol çalışmaları tam hız sürüyor - Son Dakika

Kars'ta yol ve kaldırım çalışmaları tam hız sürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca daha önce el vurulmamış, cadde ve sokakların kaldırım ve yolları tek tek yapılıyor. Yapılan yollar kısa süre de hizmete açılıyor.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz,'ün yakından takip ettiği çalışmalar havaların güneşli ve sıcak gitmesiyle aralıksız devam ediyor. Bir çok caddenin sıcak asfaltla kaplandığı ve bir çok caddenin de kilit parke taş yol yapıldığı kentte vatandaşlar doz ve çamurdan kurtulmuş oldu.

Belediye Başkanlığı'nca Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yol ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında binder tabakası serim çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi Şehit Polis Sadullah Keleş Sokak'ta devam ediyor. Sokağın kısa sürede yol yapımın tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. - KARS