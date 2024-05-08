Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman İstasyon Mahallesi'nde yapılan projelendirme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman İstasyon Mahallesi'nde yapılan projelendirme çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman İstasyon Mahallesi\'nde yapılan projelendirme çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi'nde yapılan projelendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların bitmesiyle birlikte uygulamaya geçileceği belirtildi.

08.05.2024 13:40  Güncelleme: 13:45
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocaman, etüt proje müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi'nde yapılan projelendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etüt proje müdürlüğü ekiplerinin İstasyon Mahallesi'nde İstasyon Merkez Camii'nin alt katında KARMEK, Kadın Spor Merkezi, Bilgi Evi, çok amaçlı salon; yanına yeni muhtarlık binası, İstasyon Ortaokulu'na ek derslik ve yol açma çalışmaları projelendirme çalışmalarını Başkan Kocaman yerinde inceledi.

Projelendirme çalışmalarının bitmesi ile uygulamanın hemen başlanacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'mize yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyoruz. İstasyon Mahallemizde bulunan Yeni Cami'mizin alt katında KARMEK, Kadın Spor Merkezi, Bilgi Evi, çok amaçlı salon; yanına ise yeni muhtarlığımız için çalışmaları başlattık. Ayrıca İstasyon Ortaokulumuzda evlatlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ek derslik ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledik. Biz Kartepe'mize değer katmanın, sizler için çalışmanın sevdalısıyız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman İstasyon Mahallesi'nde yapılan projelendirme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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