Kartepe Belediyesinden arife günü mezarlıklarda çiçek dağıtımı

26.05.2026 11:30  Güncelleme: 11:31
Kartepe Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek hediye etti. Başkan Mustafa Kocaman, bayramların vefa ve paylaşma günü olduğunu vurguladı.

Kartepe'de Kurban Bayramı arifesinde vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşlara belediye ekiplerince çiçek hediye edildi.

Kartepe Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de mezarlıkları ziyaret eden vatandaşları yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki mezarlıkların girişlerinde kurdukları stantlarda kabirlere dikilmek üzere binlerce çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Çiçek dağıtım noktalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bayramların paylaşma ve vefa günleri olduğunu vurguladı. Kocaman, geçmişe sahip çıkmanın önemine değinerek, "Bayramlar; sadece hayattakileri hatırlama değil, aramızdan ayrılan sevdiklerimizi, geçmişlerimizi de dualarla anma günleridir. Geçmişimize sahip çıkmak ve vefa göstermek bizim en büyük vazifemiz. Arife gününde, ebediyete uğurladığımız yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen hemşehrilerimizin acılarını paylaşmak, bir nebze de olsa yanlarında olmak istedik" dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri arife günü öncesinde mezarlıklarda geniş çaplı çalışma yürüttü. Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla mezarlık yolları temizlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Mustafa Kocaman, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Hediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

