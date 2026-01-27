Kartepe\'de yeni evli çiftlere ilk yıl jesti

Kartepe'de ikamet eden ve evliliklerinde birinci yılı dolduran çiftler, belediyenin sosyal tesislerinde ağırlıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, aile bağlarının güçlendirilmesi ve yeni evli çiftlerin mutluluğuna ortak olunması hedefleniyor.

Evliliklerinin birinci yılını kutlayan çiftlere belediye tarafından özel davetiye ulaştırılıyor. Davet edilen çiftler, Kartepe Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerde ücretsiz misafir ediliyor.

Kahvaltı veya akşam yemeği tercihi

Uygulama kapsamında çiftlere iki farklı seçenek sunuluyor. Vatandaşlar tercihlerine göre güne doğa manzarası eşliğinde başlamak için Kahvaltı Evi'ni ya da akşam yemeği için Antik Köfte sosyal tesislerini seçebiliyor.

"Genç çiftlerin heyecanına ortak oluyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede kurulan her yuvanın kendileri için değerli olduğunu vurguladı. Genç çiftlerin yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Kocaman, "Hayat arkadaşlığının bu ilk ve kıymetli yılında, çiftlerimizin mutluluklarına ortak olmak istedik. Bu nedenle birinci yıl dönümlerinde onları bir yemekte misafir ediyoruz. Tüm çiftlerimize sevgi dolu, uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ