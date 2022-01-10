Kartepe'ye meydan yapılacak - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Şirinsulhiye Mahallesi'nde yapılacak meydan projesini inceledi.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Şirinsulhiye Mahallesi'nde yapımı devam eden meydan projesi hızla devam ediyor. 2 bin 300 metrekare alanda yapılan meydan projesi kapsamında Şirinsulhiye eski ilkokul binası restore edilerek, kafeye çevrilirken, cami şadırvanı da yenileniyor. Eski cami lojmanı da yıkılarak meydana eklenecek. Şirinsulhiye Mahallesi Meydanı'nda yenilenen cami lojmanı ve Kur'an-ı Kerim kurs binalarında son aşamalara gelindi.

"Kartepe'mize çok yakışacak"

Yapılan çalışmaları takip eden Mustafa Kocaman, "Şirinsulhiye'ye hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri hem mahallemize hem Kartepe'mize çok yakışacak güzel bir proje kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ