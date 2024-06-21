Kastamonu'da 4 Katlı Binadaki Yangın Paniğe Sebep Oldu - Son Dakika
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Kastamonu'da 4 Katlı Binadaki Yangın Paniğe Sebep Oldu

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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bir fırının bacasında bilinmeyen bir sebeple çıktı ve kısa sürede apartmanın çatı katına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

21.06.2024 17:12
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4 katlı binadaki yangın paniğe sebep oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine bulunan fırının bacasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 4 katlı apartmanın çatı katına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Pınarbaşı, Azdavay ve Karabük'ün Eflani ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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