Ramazan Bayramı'nı Kastamonu'da geçiren vatandaşlar, 9 günlük tatilin ardından yaşadıkları şehirlere dönmek için şehirlerarası yolcu terminaline akın etti.
Kastamonu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Kastamonu Şehirlerarası Yolcu Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününde yaşadıkları şehirlere dönmek isteyen vatandaşlar, adeta yolcu terminaline akın etti. 10'dan fazla turizm firmasının hizmet verdiği Kastamonu'da, ek seferlere rağmen sefer yapan tüm otobüsler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok şehirde yaşayan ve tatillerini Kastamonu'da geçiren vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
"Otobüsler de tamamen dolu"
Bayram tatilini akrabaları ile geçirmek için Kocaeli'den Kastamonu'ya gelen Mehmet Tenekeci, bilet bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Kastamonu'ya bayram ziyareti için gelmiştik. Çok yoğundu, çok fazla insan vardı. Otobüsler de tamamen doluydu. Oturacak son iki koltuk bulabildik. Tüm otobüsler dolu. Ek sefer planları yapsalardı daha iyi olurdu. Umarım çözüm bulurlar" dedi. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Kastamonu'da Bayram Sonrası Yoğunluk - Son Dakika
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