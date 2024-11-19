Kastamonu'dan Avrupa'ya Mantar İhracatı - Son Dakika
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Yerel

Kastamonu'dan Avrupa'ya Mantar İhracatı

Kastamonu\'dan Avrupa\'ya Mantar İhracatı

Kastamonu ormanlarından toplanan mantarlar, Avrupa'ya yıllık 100 milyon TL değerinde ihraç ediliyor.

19.11.2024 11:51
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Kastamonu ormanlarından bol miktarda yetişen ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı haline gelen mantarlar, doğadan toplanarak Avrupa'ya ihracat ediliyor. Kastamonu'da bulunan mantar işleme firmaları tarafından Avrupa ülkelerine yıllık yaklaşık100 milyon liralık ihracat yapılıyor.

Kastamonu'da sonbaharda etkili olan yağışlar, mantar bolluğu yaşattı. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, Kastamonu'da bulunan firmalarda işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya gönderiliyor. Kastamonu'da işlenen mantarlar, dondurulmuş vaziyette başta Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İsviçre, Bulgaristan gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. İhraç edilen mantarlar özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi görüyor. Kastamonu'da bulunan firmalar tarafından yurt dışına yılda yaklaşık 100 milyon TL değerinde mantar ihraç ediliyor.

Devlet desteği ile Avrupa'nın mantar ihtiyacını karşılıyor

Kastamonu'da dedesi ve babasının ardından 3'üncü kuşak olarak mantarcılıkla uğraşan Ferhat Çevik, eşi Arzu Çelik ile birlikte her yıl tonlarca mantar ihraç ediyor. Her yıl kapasitesini arttıran Çevik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) Kurumunun IPARD-2 13. çağrısına müracaat etti. Toplamda 11,6 milyon liralık yatırımda bulunan Çevik, 5 milyon liralık hibe desteği aldı. Yapılan yatırım ve alınan hibe desteği ile birlikte Çevik çifti, soğuk hava deposu ekipmanlarını yenileyerek, 3 adet frigorifik kasalı araç satın aldı. Ayrıca geçen yıl ihracata başlayan Çevik çifti, yılda yaklaşık 900 ton mantarı Avrupa ülkelerine ihracat etti.

"Mantarın işlenmesi ve mantarın toplanması konusu Kastamonu'nun en önemli gelir kapılarından bir tanesini oluşturuyor"

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mantarın işlenmesi ve toplanması konusunun Kastamonu'nun en önemli gelir kapılarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Kastamonu ilimiz, ülkemizde doğadan mantar toplanması ve bu toplanan mantarların yurtdışına ihracat edilmesi konusunda en önemli merkezlerden bir tanesi oluyor. Doğası ve eko-sistemi gereği gerçekten çok büyük ve önemli miktarda mantar üretimi mevcut. Bunlarla birlikte mantarların toplanması, işlenmesi ve ihracatı ayrı bir üretim süreci oluşturmakta. Bu sebeple toplanan mantarlar Kastamonu'daki firmalarımıza gelmekte ve bu işletmelerde gerekli işlemlere tabi tutulduktan sonra yurtdışına, özellikle de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ihracatı gerçekleştiriliyor. Özellikle 8-10 çeşit mantar başta olmak üzere yine Avrupa'nın başta Almanya, İtalya, Fransa olmak üzere ihracatı yapılmaktadır. Ekonomik gelir kapsamını ve istihdamda düşünülerek mantarın işlenmesi ve mantarın toplanması konusu Kastamonu'nun en önemli gelir kapılarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bizlerde özellikle firmalarımızla ilgili burada yapacakları gerek soğuk hava deposu olsun, gerek mantar işleme üniteleri olsun, hem Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TRDK) tarafından hem de bizlerin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında gerekli destek ve hibeleri Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem sağlıyor hem de veriyoruz" dedi.

"800-900 ton gibi bir hasat dönemimiz oldu"

Bu yıl 900 ton civarında bir hasılat yapıldığını belirten Ferhat Çevik ise, "Eşim Arzu Çelik ile birlikte mantar işini üç kuşak olarak, dedemden babama, babamdan da bana olarak devam ettiriyoruz. 1988 yılından beridir mantar işiyle uğraşıyorum. İşimizi her geçen yıl geliştirerek devam ettiriyoruz. Doğada yetişen mantarların alımı, işlenmesi, paketlenmesi ve ihracatına kadar olan bütün yolculuğunu işletmemizde katma değer elde ederek satışını gerçekleştiriyoruz. Mantar, Kastamonu'da merkez başta olmak üzere Türkiye genelinde ekonomiye katkısı ve ihracata giden bir ürün oluyor. Bölgemizde yetişen toplamda 18 çeşit mantar topluyoruz. Bunların 5-6 çeşidini yurtdışında Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan gibi diğer ülkelere de ihracatını yapıyoruz. Dünya üzerinde mantar kullanılan ve tüketilen bir ürün. Yıllık hasadına bağlı olmak üzere bu yıl doğamızda mantar bol miktarda oldu. Kastamonu merkez başta olmak üzere işletmemizden 800-900 ton gibi bir hasat dönemi oldu. Yenilenebilen tüm mantar çeşitlerinin hepsi ihracat edilebiliyor. Pazar ile ilgili sıkıntımız yok, doğadan gelen verime göre yani hasada göre hareket ediyoruz. Ülkemizde yetişen mantar çeşitlerinin yüzde 90'ını da ihracat ediliyor. Mantara ilgi büyük, mantar etten daha fazla protein ve lezzet bakımından daha zengin olduğu için yurtdışında büyük talep görüyor" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'dan Avrupa'ya Mantar İhracatı - Son Dakika

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