Kaymakam Acar'dan Tugay Ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Acar'dan Tugay Ziyareti

Kaymakam Acar\'dan Tugay Ziyareti
29.06.2026 10:26
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Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 5. Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti ve destek mesajı verdi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, 5. Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gökçeada'da konuşlu bulunan 5. Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek, Tugay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Buruksu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Gökçeada'da yürütülen çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin huzur ve güvenliği adına üstlendiği fedakar görevlerin önemine vurgu yapıldı. Ziyaret kapsamında kahraman Mehmetçikle dde bir araya gelen Kaymakam Acar, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve devletin bekası için görev yapan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeline üstün başarılar diledi.

Kaymakam Osman Acar, Türk ordusunun köklü tarihi, yüksek disiplini ve sarsılmaz görev anlayışıyla milletinin en büyük güvencesi ve teminatı olduğunu belirterek, görevleri başındaki tüm kahraman Mehmetçiklere muvaffakiyet temennilerinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Acar'dan Tugay Ziyareti - Son Dakika

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