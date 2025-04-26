Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Küçükhüyük beldesinde düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Toplantıya ilgili kurum amirleri de katılırken vatandanşların talep ve önerileri dinlendi. Küçükhüyüklü vatandaşlar toplantı boyunca sorun, talep ve önerilerini doğrudan Kaymakam Aslan'a iletme imkanı buldu. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen buluşmada, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendi. Kaymakam Aslan, iletilen konularla yakından ilgileneceklerini ve kurumlar arası iş birliğiyle gereken adımların atılacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Kaymakam Aslan, Halkla Buluştu - Son Dakika
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