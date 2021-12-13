Kaymakam Bolat pazarcı esnafı ile bir araya geldi - Son Dakika

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ilçe merkezindeki pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafıyla buluştu.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Yunus Emre caddesinde kurulan semt Pazarını ziyaret ederek bir süre tezgahtarlık yaptı. Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafıyla biraraya gelen, hayırlı işler dileğinde bulunarak taleplerini dinleyen Kaymakam Bolat'ı tezgahta görenler şaşkınlık yaşadı.

Pazaryerinde pazarcılarla sohbet eden Kaymakam Bolat "Samimilik, sevginin ve muhabbetin taçlandığı yer pazarcıların olduğu yerdir. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Pazarcıların işleri zordur. Bu noktada kar demeden, kış demeden gece demeden, gündüz demeden, soğuk demeden, sıcak demeden çocuklarının rızkını temin etmek için sabahın erken saatlerinden gecenin geç vaktine kadar gelip çocuklarının nafakasını kazanan pazarcı kardeşlerimize her zaman desteği hak ediyorlar. Vatandaşa daha hesaplı sebze, daha ekonomik alışveriş konusunda yardımcı oluyorsunuz. Tüm vatandaşlarımıza aile ekonomisine katkı sağlamak için yardımcı olmak üzere gayret ediyorsunuz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR