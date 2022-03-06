Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

06.03.2022 14:18
Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengarenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her bahar olduğu gibi bu bahar da şehri donattığı rengarenk lale ve sümbüller çiçek açmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından dikilmiş olan toplam 1 milyon 45 bin adet lale, sümbül ve üzüm sümbülü çiçeklerinin açmasıyla adeta bahar rengine boyamaya başladı.

Şehrin dört bir tarafında ekili olan laleler ve sümbüllerle renk cümbüşüne dönüşecek kentte, ilkbaharın gelmesi ile Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri çiçek ekim ve park bakım hizmetlerine hız verdi. Birbirinden farklı tür ve renk çeşitliliği ile şehrin farklı noktalarında ekilmiş olan lale çiçekleri, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile uyanmaya başlarken, 2021 yılı içerisinde 517 bin adet lale ve sümbül soğanları eklenmesi ile birlikte toplam 1 milyon 45 bine ulaşan laleler sayesinde, şehir adeta çiçek bahçesine dönüşüyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehirde altyapı ve imar çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da başta insan olmak üzere tüm canlılara yönelik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bitkilerin de yetişerek şehirdeki canlılığa katkı sağlamasına imkan tanıyor. - KAYSERİ

Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim çalıştayı Büyükşehirden iklim değişikliği eylem planı eğitim çalıştayı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bahçe, Lale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:14 The Batman filminin gösterimi sırasında sinema salonuna yarasa girdi
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 14:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement