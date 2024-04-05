Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kartal Katlı Kavşağı Projesi Hakkında Brifing Aldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli ulaşım koridorları üzerinde yer alan Kartal Katlı Kavşağı'nda planlanan proje ile ilgili teknik ekibinden brifing aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin hemen ardından vizyon projeleri masaya yatırmaya, yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantıları yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla günde 120 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı'nda yeni proje ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı'nda transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulacağı proje ile ilgili kurmayları ve teknik ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hasdal, daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, projeyi hazırlayan firma yetkilileri ve müdürler katıldı.

Kurmaylarıyla birlikte bu önemli projeyi masaya yatıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile ilgili bir brifing aldı.

Kartal Kavşağı bölgesindeki proje kapsamında kavşaklarda altgeçit, hemzemin ve üstgeçit olacak şekilde katlı kavşak planlaması ile transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. - KAYSERİ