Kayseri\'de av koruma denetiminde 2 kişiye idari işlem için tutanak düzenlendi

Kayseri'de koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan kişiye idari işlem uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonu kent genelinde av koruma ve kontrol çalışmaları yaptı. Yapılan kontrollerde, izin almadan avlanan 1 kişi ile koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan 1 kişi hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında ayrıca 2 adet ses cihazına ve 2 adet bağırtlak kuşuna el konuldu.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.