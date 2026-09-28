Kayseri'de av koruma denetiminde 2 kişiye idari işlem için tutanak düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de av koruma denetiminde 2 kişiye idari işlem için tutanak düzenlendi

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Kayseri\'de av koruma denetiminde 2 kişiye idari işlem için tutanak düzenlendi
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Kayseri'de hafta sonu yapılan av koruma denetiminde izin almadan avlanan 1 kişi ile koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan 1 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Denetimlerde 2 ses cihazı ve 2 bağırtlak kuşuna el konuldu, denetimlerin süreceği belirtildi.

Kayseri'de koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan kişiye idari işlem uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hafta sonu kent genelinde av koruma ve kontrol çalışmaları yaptı. Yapılan kontrollerde, izin almadan avlanan 1 kişi ile koruma altındaki yaban hayvanlarını avlayan 1 kişi hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak düzenlendi. Denetimler sırasında ayrıca 2 adet ses cihazına ve 2 adet bağırtlak kuşuna el konuldu.

Ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKayseriGüncelÇevreYaşamYerelDoğaSuçSon Dakika

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