Kayseri\'de Minik İtfaiyeciler Eğlenceli Eğitim Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki önemli birimlerden olan İtfaiye Daire Başkalığı ile topluma yönelik eğitimler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde miniklerle buluşan ekipler, eğlence ve eğitimi bir arada sundu.

Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e hemen her alandaki eğitimlerine devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından insanların küçük yaşta eğitilmesi anlamında alışveriş merkezlerinde oluşturduğu eğitim parkurunda minikler, hem eğlendi hem de eğitim gördü.

Miniklere eğlence dolu eğitim

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi, itfaiye çocuk ismiyle çocuklara yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kumsmall AVM'de stant açarak eğitim parkuru kuran Büyükşehir itfaiyesi, miniklerin ilgisini çekerek eğlence dolu eğitime imza attı.

Eğitime katılanlara miniklere 'minik itfaiyeci başarı belgesi'

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Spor A.Ş. gibi kuruluşları ile hayata yönelik eğitimleri hemen her yaş gurubuna yönelik gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, itfaiye birimi ile de hayati öneme sahip bilgileri vatandaşlara sunma gayreti gösteriyor.

Bu doğrultuda gerek katılımlı eğitimlerle gerekse afiş ve broşürlerle özellikle çocuklara yönelik eğitimlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AVM'de düzenledikleri eğitimde eğlenceli görüntülere sahne oldu. Baretlerini takan ve parkurdaki zorlu eğitim aşamalarını tamamlayan minikler hem eğlendi, hem öğrendi. Eğitimi tamamlayan miniklere 'minik itfaiyeci başarı belgesi' takdim edildi.

İlgi gören etkinlikte veliler de çocuklarını izlerken, günün anısına video ve fotoğraf çektiler. - KAYSERİ