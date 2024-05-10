KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Anneler Günü'nü kutluyoruz - Son Dakika
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KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Anneler Günü'nü kutluyoruz

KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Anneler Günü\'nü kutluyoruz

KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, anneliğin karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan yüce bir duygu olduğunu belirtti. Büyüksimitci, annelerin toplumun geleceğini şekillendirdiğini ve en büyük öğretmen olduğunu vurgulayarak, şehit anneleri de dahil olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını ifade etti.

10.05.2024 14:38
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Anneler Günü ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Annelik, karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur" dedi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatı güzelleştiren ve anlamlı kılan en yüce duygu sevgidir. Sevgilerin de en üstün olanı şüphesiz anne sevgisidir. Onların yüreğindeki sevgi kadar, yeryüzünde daha saf ve güçlü bir şey yoktur. Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirirler. O nedenle annelerimiz bir anlamda en büyük öğretmendir, toplumun temel direğidir. Bu düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, başta bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Anneler Günü'nü kutluyoruz - Son Dakika
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