Kazdağları\'nda Görsel Şölen

Balıkesir'in Edremit Körfezin'de ilkbahar mevsiminde bol yağış alan Kazdağları, yazın ilk günlerinde doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor. Çam, göknar, kestane ve meşe ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü ve coşkuyla akan şelaleler dron kamerası ile havadan görüntülendi.

Dünyanın oksijen deposu olarak kabul edilen ve mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak adlandırılan Kazdağları, yağışlı geçen bir ilkbahar mevsiminin ardından yaz aylarına seyrine doyum olmayan bir uyanışla başladı. Balıkesir ile Çanakkale sınırları arasında uzanan efsanevi dağlar, yazın ilk günlerinde doğanın tüm zenginliğini ve yeşilin binbir tonunu gözler önüne seriyor. Bölgede bu yıl ilkbahar yağışlarının beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi, Kazdağları'nın endemik bitki örtüsünü ve ağaç florasını adeta canlandırdı.

Farklı ağaç türleri suyla buluştu, renk cümbüşü oluştu

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde ve eteklerinde yer alan asırlık çam, göknar, kestane ve meşe ağaçları, aldıkları bol yağışın etkisiyle kendilerine has değişik renk dokularını tamamen dışarı vurdu. Vadilerden zirvelere doğru uzanan ormanlık alanlar; açık yeşilden koyu tona, zümrüt renginden sarıya çalan tonlara kadar adeta bir ressamın paletini andıran büyüleyici bir manzaraya büründü. Farklı ağaç türlerinin yan yana gelerek oluşturduğu bu doğal katmanlar, izleyenlere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Şelaleler coştu, fotoğraf meraklıları bölgeye akın etti

Yağışların bereketi sadece ağaçlarda değil, Kazdağları'nın can damarı olan akarsu ve şelalelerinde de kendisini hissettirdi. Dağların derinliklerinden beslenen nehirler ve kanyonlar içindeki birçok şelale, su debilerinin artmasıyla birlikte çağlayarak akmaya başladı. Yeşil dokunun ortasından beyaz köpüklerle süzülen şelaleler, etrafına yaydığı huzur verici sesle renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu el değmemiş güzellik, özellikle metropollerin gürültüsünden kaçan doğa tutkunlarının ve manzara fotoğrafçılığı meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor. Kadrajlarına bu benzersiz anları sabitlemek isteyen fotoğrafçılar, körfez bölgesindeki rotalarını Kazdağları'na çevirdi.

Muhteşem doğa havadan görüntülendi

Kazdağları'nın gökyüzüyle birleştiği o büyüleyici noktalar, akan coşkulu şelaleler ve yeşilin her tonunun birbirine karıştığı bu görsel şölen, dron kamerası ile anbean kaydedildi. Kuş bakışı açıyla çekilen görüntüler, bölgenin ne kadar zengin ve korunması gereken bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaz sezonunun başında doğanın sunduğu bu benzersiz terapi, körfez turizmine de şimdiden büyük bir canlılık getirdi. - BALIKESİR