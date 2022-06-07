Kazdağları'nda yangın uçakları göreve başladı - Son Dakika
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Kazdağları'nda yangın uçakları göreve başladı

07.06.2022 00:57
Kazdağları'nda yangın uçakları göreve başladı

Kazdağları'nda yaz sezonu boyunca bölgede görev yapacak küçük tanker uçaklar Balıkesir Koca Seyit Havalimanına geldi.

Kazdağları'nda yaz sezonu boyunca bölgede görev yapacak küçük tanker uçaklar Balıkesir Koca Seyit Havalimanına geldi.

Amerikan yapımı Air Tractor marka İspanyol kayıtlı uçaklar Kazdağları ve bölgedeki orman yangınlarına karşı görev yapacaklar. 31 Ekim tarihine kadar görev yapacak uçakların su tankı kapasiteleri ise 3 bin 104 kilogram. Yangın söndürme faaliyetleri dışında kritik dönemlerde bölgede keşif amaçlı olarak uçacak iki uçak üçer saat havada kalabiliyor. Beton pistler dışında gerekli durumlarda toprak pistlerden de operasyon yapabilen uçaklar güçlü turboprop motoru ile alçak irtifalarda ve zorlu arazi şartlarında zorlanmadan manevra yapabilecek kabiliyete sahip. Uçaklar Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü envanterinde görev yapacaklar. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Kaz Dağı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazdağları'nda yangın uçakları göreve başladı - Son Dakika

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