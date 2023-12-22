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Kdz. Ereğli Belediyesi Ata Tohumu Projesi'ne devam ediyor - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi Ata Tohumu Projesi'ne devam ediyor

Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesi kapsamında 6 serada pırasa tohumlarının ekimini gerçekleştirdi. Üretilen yerel tohumlar baharda halka dağıtılacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Ata Tohumu Projesi\'ne devam ediyor
22.12.2023 - 16:16,  Güncelleme: 16:19
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Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesi'ne 6 serada devam ediyor. Üretilen 15 çeşit yerel tohumdan biri olan pırasa tohumlarının ekimi yapıldı, baharda halka dağıtılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Belediye'nin Delihakkı'da bulunan tesislerinde başlatılan Ata Tohumu Projesi devam ediyor. 6 serada 15 çeşit yerel tohumun üretildiği proje kapsamında pırasa tohumlarının ekimi yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, Park ve Bahçeler Birimi Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz'ın kontrolünde süren çalışma kapsamında son olarak mevsimi gereği pırasa tohumlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

Sivrikaya, "Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatları doğrultusunda başladığımız Ata Tohumu Projesi'nin 4' üncü yılında 15 çeşit yerel tohum üretimini sürdürüyoruz. Bu kapsamda mevsimi gereği pırasa tohumlarını toprakla buluşturduk. Baharda yerel tohumlardan ürettiğimiz fideleri yine halkımızla buluşturacağız. Çalışmalarımızı her yıl geliştirerek sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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