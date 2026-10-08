Kemaliye\'de İlçe Müftüsü Çolak, Kaymakam Arıkan\'a Eğin kapı tokmağı takdim etti

Kemaliye İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Çolak ve din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Emirhan Arıkan'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, hafta kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette İlçe Müftüsü Çolak tarafından Kaymakam Arıkan'a, Kemaliye'nin kültürel mirasının önemli simgelerinden Eğin kapı tokmağı takdim edildi.

Kaymakam Arıkan, ziyaret ve hediye dolayısıyla Çolak ile din görevlilerine teşekkür etti.