Kemer Belediyesi Kadınlar Lokali açılıyor

Kemer Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yaptığı projeler arasında yer alan Kadınlar Lokali, ocak ayı sonunda hizmete başlıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi'nde yer alan düğün salonunun yanında yer alan Kemer Belediyesi Kadınlar Lokali'nde tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler Kadınlar Lokali'ni gezerek, lokalin Kemer'e kazandırılmasında büyük emekleri olan Kemer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akın'dan bilgi aldı.

Kadınlar Lokali'nin Kemer'deki kadınların buluşabileceği bir yer olduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, "Kadınlarımız burada gelip sohbet edip güzel vakit geçirecekler. Burada satranç, tavla, dama, okey oyunları mevcut. Çay, kahve ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar da mevcut. Buradaki en büyük emek meclis üyemiz Mehmet Akın'a ait. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin de desteği çok fazla. Kemerimize hayırlı olsun" dedi.

Meclis Üyesi Mehmet Akın ise Kemer'deki kadınları bir araya gelebileceği bir yer oluşturduklarına dikkat çekerek, "Kadınlar Lokali 50 kişilik. Kadınlarımız burada satranç, tavla, dama ve diğer oyunları da oynayarak vakit geçirebilecek. Ayrıca altın günleri, doğum günü partileri veya özel günlerini ücretsiz olarak yapabilecekler. Lokalimizde çay, kahve, tost ve hazır ürünlerimiz de olacak. Kemer Belediyesi olarak çıkardığımız Kemer Kart burada da geçerli olacak ve kadınlarımız yüzde 15 indirim hakkı elde edecek. Başkanımızın sosyal belediyecilik anlamındaki projelerini birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Meclis üyesi Akın, şubat ayında Çamyuva Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Hizmet Birimi karşısında yer alan park içerisinde de Deniz Kafe projesini hayata geçireceklerini, Kuzdere Mahallesi'nde de spor tesisi ve kafe yapacaklarını kaydetti.

İnceleme sırasında Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Semih Top, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Mehmet Akın, Sema Özdemir, Cansın Efir, Ali Akar, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Aziz Balaman ve Kemer Belediye Merkez Spor Kulübü Başkanı Ayhan Süel eşlik etti. - ANTALYA