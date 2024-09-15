Kepez Belediyesi\'nden Huzurevi Sakinlerine Keyifli Piknik

Yerel

Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi sakinleri, Sarısu'da düzenlenen piknik organizasyonunda keyifli bir gün geçirdi.

Kepez Belediyesi, yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla belediyeye ait Şefkat ve Huzurevi sakinlerine piknik düzenledi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında huzurevi sakinleri, görevli personel eşliğinde otobüsle Sarısu Mesire Alanı'na götürüldü. Doğayla iç içe, temiz havanın tadını çıkaran yaşlılar, huzurlu ve mutlu anlar yaşadı. Piknikte, huzurevi sakinleri salıncaklara bindi, sohbetler eşliğinde piknik yaptı ve müzik eşliğinde oynayarak, eğlendiler. Huzurevi sakinleri, böyle keyifli etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür ettiler. - ANTALYA